Эльман Пашаев вернул себе статус адвоката

Эльман Пашаев, который защищал в суде российского актера Михаила Ефремова, вернул себе статус адвоката. Об этом юрист рассказал российскому изданию «Секрет фирмы».

По словам Пашаева, он в конце июля сдал тестовую часть экзамена, а в конце августа – устную. Минюст выдал ему адвокатское удостоверение 9 сентября. Пашаев отметил, что с момента лишения его статуса в 2020 году он всё равно работал «днём и ночью».

По словам Пашаева, в ходе тестирования ему предстояло ответить на 70 вопросов, и он управился с экзаменом за 12 минут.

Имя Эльмана Пашаева стало широко известно после резонансного дела актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в июне 2020 года, напоминает издание. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что Ефремова не было за рулем автомобиля. В результате после того, как Ефремова осудили на восемь лет колонии, актер отказался от услуг Пашаева и нанял другого адвоката. Самого же Пашаева на год лишили адвокатского статуса: коллегия посчитала, что тот неоднократно нарушал профессиональную этику в процессе активного общения со СМИ.