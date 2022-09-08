Ревность Мамедова привела к трагедии

В Сумгаите 41-летний Анар Мамедов на почве ревности поджег дом соседей.

АПА сообщает, что 41-летний Мамедов облил бензином дом соседей и поджег. В результате ожоги различной степени получили находившиеся в доме 58-летний Орудж Годжаев, его невестка 28-летняя Гюнай Годжаева и внук Гасан Годжаев. Их поместили в Сумгаитскую больницу скорой помощи.

Сам Мамедов также тяжело пострадал: у него обгорело все тело, состояние тяжелое, он был доставлен в Бакинский ожоговый центр.

Бывшая супруга Мамедова сказала АПА, что мужчина приревновал ее к соседу. Женщина добавила, что, несмотря на развод, они жили в одном доме, но во время инцидента она находилась у матери. Проводится расследование.