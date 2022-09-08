Страны Евросоюза могут исключить Венгрию из-за ее позиции по отношению к России. Об этом в эфире радиостанции Cesky rozhlas Plus заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.

По его словам, к такому итогу может привести нежелание Будапешта вводить санкции против России. Ранее президент Венгрии Каталин Новак пообещала поддержать санкции только в обмен на финансирование страны.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», – заявил Бек.