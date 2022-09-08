Украинские военные у окраин Лисичанска

Украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области (город с 3 июля 2022 года был захвачен российской армией). Подробности пока не разглашаются, сообщает РБК-Украина.

Информацию подтвердил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск. Замечательный украинский город! Ох и работы будет по восстановлению", - пишет Гайдай в своем Telegram-канале.