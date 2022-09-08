«Нелегкий разговор» президента Сербии с представителями Евросоюза и Турции

Страны Евросоюза потребовали от Сербии сделать выбор между Россией и Западом, заявил 10 сентября сербский президент Александар Вучич в обращении к нации, сообщают российские СМИ.

В своей речи президент Сербии прокомментировал переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном. По словам Вучича, во время «нелегкого разговора» представители западных стран и Турции заявили, что сейчас «все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся».

«Со стороны занавеса, где экономика исчезает и не существует, или на стороне успеха, где находятся они», – сказал сербский лидер, не уточнив, как ответил на эти требования.

В конце августа Вучич в очередной раз подчеркнул, что Сербия не намерена вводить санкции против России, как того требуют страны Запада.