Азербайджан вернул из Сирии 12 своих граждан

Двенадцать граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики, 10 сентября репатриировали на родину. Среди репатриантов брат и сестра в возрасте 7 и 10 лет, потерявшие обоих родителей. Об этом сообщило МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, граждан Азербайджана доставили на родину в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана. В первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турции.

Входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих госорганов, командированные в Турцию, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. Также посольство Азербайджана в Турции предоставило гражданам Азербайджана «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилеты.

По завершении необходимых процедур репатриантов передадут семьям и опекунам. Правительство Азербайджана планирует принять все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.

Наряду с совместной и скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов Азербайджана в осуществлении репатриации, следует особо отметить помощь Турции, заметили в МИД.

В Баку заявили, что правительство продолжает, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является Азербайджан, принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом и нуждающихся в помощи.