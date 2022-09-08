Минобороны России об отступлении россиян в Харьковской области

Министерство обороны России решило перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма для «наращивания усилий на Донецком направлении» и достижения целей «спецоперации» по освобождению Донбасса. Об этом говорится в официальном телеграм-канале российского военного ведомства.

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», - говорится в сообщении.

Минобороны РФ подчеркнуло, что «в целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии».

«За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии», - отметило российское военное ведомство.

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление на захваченных территориях Харьковской области. 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Харьковской области. ВСУ, в частности, взяли город Балаклея. Кроме того, 10 сентября Служба безопасности Украины заявила, что украинские войска зашли в Купянск. В этот же день появились сообщения, что ВСУ вынудили российские подразделения оставить Изюм и Волчанск, а также наступают на Лиман.