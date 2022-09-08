Стремительное контрнаступление армии Украины: освобождаются населенные пункты

На фото можно увидеть украинского военного с национальным флагом возле здания Савинского сельсовета. "Судя по всему, бои там шли до сегодняшнего дня, хотя основная группа украинских войск ушла далеко вперед", - пишут украинские Telegram-каналы.

Кроме того, назначенные Россией власти города Волчанск Харьковской области (с февраля 2022 вместе с еще частью Харьковской области захвачен вооруженными силами РФ) заявили, что вместе с войсками РФ покидают город. Депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Евтушенко в субботу, 10 сентября, заявил, что назначенную РФ "администрацию" города перенесут в российский Белгород.

Telegram-каналы также сообщают, что ВСУ освободили три села на подступах к Волчанску: Хотомля, Заречное, Гонтаровка.

Тем временем появилась информация о боях на подступах под Лиманом Донецкой области, что всего в 60 км от Лисичанска, передают украинские СМИ.

Российские Telegram-каналы публикуют видео, снятое у въезда в Лиман. На улицах города незаметно боевых действий или звуков боя. При этом подтверждается, что бои идут под Лиманом. Мэр города Александр Журавлев заявил украинским СМИ, что Лиман еще не занят украинскими войсками, но бои уже идут на окраинах города. "Русские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", - сказал Журавлев. Позже глава сепаратистов Донбасса Денис Пушилин заявил, что ситуация в Лимане "достаточно тяжелая".