Кадыров «разъяснил» цели «спецоперации» в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал целью проведения «военной операции» в Украине борьбу за «будущее и ценности» России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО... Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны – России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», - считает Кадыров.

По словам Кадырова, Россия в течение многих лет предупреждала силы НАТО не «гарцевать у российских границ» и не «истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса».

Кадыров также считает, что «присоединение» Крыма к России – это выбор самих крымчан: «Не стоило исправно монотонно и как заведенные твердить, что при первом же случае вторгнетесь на эту территорию».