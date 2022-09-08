«Нефтчи» обыграл «Габалу» и вышел в лидеры Премьер-лиги
Футбольный клуб «Нефтчи» вышел в лидеры азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Сегодня команда Лауренциу Регекампфа в важном матче 6-го тура обыграла в гостях «Габалу» – 2:1. На 31-й минуте Мегсед Исаев вывел хозяев вперед. «Нефтчи» вырвал победу во втором тайме благодаря двум голам Атаа Джабера на 46-й и 53-й минутах.
«Нефтчи» с 15 очками занимает 1-е место, но основные конкуренты сыграют завтра: «Карабах» примет «Сабах».
Сегодня также состоится матч «Сабаил» – «Зиря». А вчера «Туран-Товуз» на своем поле обыграл «Кяпяз» – 2:0.
6-й тур завершится завтра матчами «Сумгаит» – «Шамахы» и, как отмечалось выше, «Карабах» – «Сабах».
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» – 15 очков (6 матчей)
2. «Сабах» – 13 (5)
3. «Карабах» – 12 (4)
4. «Туран-Товуз» – 10 (5)
5. «Габала» – 9 (6)
6. «Зиря» – 7 (5)
7. «Сабаил» – 5 (5)
8. «Сумгаит» – 2 (5)
9. «Шамахы» – 1 (5)
10. «Кяпяз» – 0 (6).