«Нефтчи» обыграл «Габалу» и вышел в лидеры Премьер-лиги

Сегодня команда Лауренциу Регекампфа в важном матче 6-го тура обыграла в гостях «Габалу» – 2:1. На 31-й минуте Мегсед Исаев вывел хозяев вперед. «Нефтчи» вырвал победу во втором тайме благодаря двум голам Атаа Джабера на 46-й и 53-й минутах.

«Нефтчи» с 15 очками занимает 1-е место, но основные конкуренты сыграют завтра: «Карабах» примет «Сабах».

Сегодня также состоится матч «Сабаил» – «Зиря». А вчера «Туран-Товуз» на своем поле обыграл «Кяпяз» – 2:0.

6-й тур завершится завтра матчами «Сумгаит» – «Шамахы» и, как отмечалось выше, «Карабах» – «Сабах».

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» – 15 очков (6 матчей)

2. «Сабах» – 13 (5)

3. «Карабах» – 12 (4)

4. «Туран-Товуз» – 10 (5)

5. «Габала» – 9 (6)

6. «Зиря» – 7 (5)

7. «Сабаил» – 5 (5)

8. «Сумгаит» – 2 (5)

9. «Шамахы» – 1 (5)

10. «Кяпяз» – 0 (6).