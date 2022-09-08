"Еще одна кибератака, совершенная теми же агрессорами, осужденными дружественными к Албании странами, была совершена минувшей ночью против системы TIMS", - заявил премьер Албании Эди Рама.

Албания сообщила о кибератаке на Систему общего информационного управления (TIMS), фиксирующую въезд и выезд в пунктах пропуска на границе, сообщает Albanian Daily News.

По его словам, Албания продолжает работу с союзниками по повышению защиты своих систем.

Минфин США в пятницу объявил о санкциях против Министерства разведки и безопасности Ирана и его руководителя Исмаила Хатиба в связи с причастностью к кибератаке на правительственные информсистемы Албании.

В результате состоявшейся в июле мощной кибератаки на Албанию стали недоступны сайты парламента и офиса премьер-министра, а также e-Albania – правительственный портал, который используют все албанцы, иностранные жители и инвесторы для доступа к ряду госуслуг. Впоследствии стало известно, что хакерам удалось похитить, по крайней мере, часть переписки премьера. Несколько дней назад Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, когда премьер-министр Эди Рама обвинил Исламскую Республику в кибератаке и дал ее дипломатам 24 часа, чтобы покинуть страну.