Медведев поручил ускорить отправку военной техники на фронт

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Туле провел совещание об ускорении темпов поставок вооружений и военной техники, сообщают российские СМИ.

«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», - говорится в сообщении.

В Туле Медведев осмотрел основные производственные мощности и продукцию, а также технику, которую поставляют в войска в рамках гособоронзаказа, и ее перспективные образцы.