Названа дата похорон Елизаветы II

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, этот день будет выходным, сообщает Букингемский дворец.

Отмечается, что перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.

Королева будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В настоящее время гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал. В воскресенье, 11 сентября, его перевезут в Эдинбург, в Холирудский дворец, где он будет находиться до 12 сентября. 13 сентября гроб с телом Елизаветы II перевезут в Лондон.