«Азеригаз» и Антимонопольная служба обсудили важные вопросы

Состоялась рабочая встреча между руководством производственного объединения «Азеригаз» и представителями Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В пресс-службе ПО сообщили, что на встрече был обсужден ряд важных вопросов. Состоялся обмен мнениями относительно повышения удовлетворенности потребителей и качества услуг, предоставляемых в связи с поставками газа, а также повышения прозрачности и усовершенствования деятельности.

Гендиректор ПО Руслан Алиев подчеркнул, что после обсуждения с SOCAR будет принято решение относительно выполнения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также подчеркнул, что любая инициатива Госслужбы, которая послужит удовлетворенности абонентов, будет рассмотрена при полной поддержке «Азеригаз».

Высоко оценив доступность «Азеригаз» для потребителей через различные площадки, представители Госслужбы, в свою очередь, поблагодарили ПО за поддержку их инициатив в направлении усиления защиты прав и интересов потребителей.