Генштаб не раскрывает деталей контрнаступления армии Украины

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.

Вечером 10 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку с фронта. В ней не говорится о подробностях наступления ВСУ в Харьковской области.

Также в сообщении Генштаба отмечается, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления "на отдельных направлениях".

За прошедшие сутки российские войска нанесли девять ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Генштаб Украины утверждает, что российское руководство ищет новые источники пополнения резервов, вербует через группы в соцсетях добровольцев среди отставных военных в Кыргызстане.

В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов, говорится в сводке украинского Генштаба.