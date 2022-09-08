В Украине призвали не публиковать фейки о контрнаступлении

Министерство обороны Украины предупредило о распространении недостоверной информации относительно успехов украинских военных.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляет, что "сейчас в сети распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности".

Маляр говорит, что часть населенных пунктов, о которых пишут в сети, лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои. Также в сети обсуждают города или села, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни.

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - добавила Маляр.