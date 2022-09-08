В Европе недовольны Ираном

Нежелание властей Ирана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предоставить информацию об обогащении урана на трех ядерных объектах в стране ставит под угрозу возможность возобновления ядерной сделки с Исламской Республикой. Об этом говорится в совместном заявлении Германии, Франции и Великобритании, опубликованном 10 сентября, которое цитирует Deutsche Welle.

Согласно документу, по прошествии полутора лет переговоров с Ираном о восстановлении и полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) группой был представлен окончательный набор документов, которые позволят Ирану вернуться к соблюдению своих обязательств по СВПД, а США - вернуться к соглашению.

"К сожалению, Иран решил не пользоваться этой важной дипломатической возможностью", - говорится в документе. Вместо этого Тегеран продолжает наращивать свою ядерную программу", указывается далее.

МАГАТЭ еще в июне призвало власти Ирана сотрудничать с агентством и предоставлять запрашиваемую информацию, без которой невозможно подтвердить заявления Тегерана о мирном характере ядерной программы. Спустя три месяца Иран "вообще не предпринял никаких шагов" в этом направлении, подчеркивается в заявлении.

Позиция Тегерана "вызывает серьезные сомнения относительно намерений и приверженности Ирана успешному исполнению СВПД", а также противоречит юридически обязывающим обязательствам Исламской Республики и "ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД", констатируют авторы заявления.