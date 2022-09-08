Зеленский собрал военное руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила его пресс-служба.

Участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны, касающимся освобождения украинских территорий.

"По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также на заседании обсудили пятую встречу консультативной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

