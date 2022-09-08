Согласно сообщению, инцидент с обстрелом судна под флагом Коморских островов произошел в 11 морских милях к юго-западу от берегов Бозджаада. Экипаж состоял из 6 граждан Египта, 4 - Сомали, 5 - Азербайджана, 3 - Турции.

В заявление командования береговой охраны Турции говорится, что 10 сентября сотрудники береговой охраны Греции открыли огонь по судну Anatolian под флагом Коморских островов, которое находилось в международных водах на расстоянии 11 морских миль к юго-западу от провинции Бозджаада. Два катера береговой охраны Турции были отправлены на место инцидента.

Пострадавших среди членов экипажа нет.