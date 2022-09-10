Симоньян призывает к объединению русских и украинцев
Российская журналистка и пропагандистка, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала в соцсетях к объединению русских и украинцев.
Симоньян вспомнила об «общей картине прошлого», когда народы вместе, празднуют День Победы, проводят парады, а также учат русский и украинский языки. По ее мнению, «все вместе, все рады, все спокойны и горды тем, что мы вместе. Отличная же картина была. Я уверена, в исторической перспективе другой вариант невозможен».
Симоньян в Telegram-канале и Twitter сделала репост сообщения журналиста ВГТРК Андрея Медведева. В своем канале Медведев написал, что «все уже было сто лет назад», тогда это называлось «Великое отступление» 1915 года: «Русская армия уходила не только из Галиции. Уходила с территории самой империи – Польши и Прибалтики. Причем, уходя из Галиции, армия вывела еще 300 тысяч русин, русских галичан. Деникинские подразделения держали мост, по которому шли беженцы. Потом был 1916-й год и Брусиловский прорыв. Потом вообще-то должна была быть победа. И с военной точки зрения Великое отступление катастрофой не было. Была зафиксирована линия фронта и все, дальше пошла война нервов, экономик, идеологий. Смыслов и идей».
Ранее Симоньян говорила о взятии Украины «за два дня».
September 10, 2022