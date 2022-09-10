Зеленский: армия освободила 2000 кв. км украинской территории

С начала сентября Вооруженные силы Украины освободили около 2 тысяч квадратных километров территории, которая была захвачена Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 сентября, которое опубликовала его пресс-служба.



"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину", - сказал украинский лидер.