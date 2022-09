Названы победители Венецианского фестиваля: среди них режиссер-азербайджанец

Документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed) американского режиссера Лоры Пойтрас удостоился главной премии Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва Святого Марка».

Картина Пойтрас была единственной документальной среди 23 лент основного конкурса. Ранее режиссер прославилась документальным фильмом об Эдварде Сноудене «Citizenfour: Правда Сноудена» (Citizenfour, 2014), за который получила премию «Оскар» в 2015 году.