Названы победители Венецианского фестиваля: среди них режиссер-азербайджанец

Картина Пойтрас была единственной документальной среди 23 лент основного конкурса. Ранее режиссер прославилась документальным фильмом об Эдварде Сноудене «Citizenfour: Правда Сноудена» (Citizenfour, 2014), за который получила премию «Оскар» в 2015 году.

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино получил награду «Серебряный лев» за лучшую режиссуру за фильм «Целиком и полностью» (2022 год, Италия, США); французский фильм «Сент-Омер» (Элис Диоп, 2022) получил вторую награду «Серебряный лев».

Австралийская актриса Кейт Бланшетт названа лучшей актрисой за роль в картине «Тар» (режиссер Тодд Филд, 2022 год, США), а ирландский актер Колин Фаррелл стал лучшим актером за роль в фильме «Банши Инишерина» (режиссер Мартин МакДона, 2022 год, Ирландия, Великобритания, США).

Приз за лучший сценарий получил Мартин МакДона за фильм «Банши Инишерина», специальный приз жюри получил фильм «Без медведей» (2022 год) иранского режиссера азербайджанского происхождения Джафара Панахи, находящегося в заключении.