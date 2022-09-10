Идут бои за город Лиман в Донецкой области

Продолжаются бои на подступах к городу Лиман Донецкой области, сообщил в субботу, 10 сентября, мэр города Александр Журавлев украинским СМИ.

"Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо немного подождать", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, поздравляя Лиман и Днепр с днем этих городов, заявил, что Украина всегда возвращается на захваченные земли, и "сейчас мы это хорошо демонстрируем".

По словам главы украинского государства, возвращение украинского флага в город Лиман неизбежно: "Украина всегда возвращается. Мы это хорошо показываем. Вся Донетчина будет свободной, будет снова в безопасности и счастливой, как это должно быть в Украине, должно быть повсюду на нашей земле".