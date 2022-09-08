Зеленский объявил об освобождении еще двух сел в Харьковской области
Украинские военные освободили сёла Василенково и Артемовка в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области", - написал Зеленский в телеграм-канале вечером в субботу.
Зеленский добавил, что "свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас".