В турецкой провинции Конья строители при проведении работ случайно обнаружили подземный город, сообщает Anadolu.

Основные постройки в городе датируются ранним Византийским периодом. Издание пишет, что, по предварительным данным, его общая площадь может достигать 5 тыс. кв. м, а большинство находок, обнаруженные под землей, датируются VIII веком до н.э.

Отмечается, что под землей расположены помещения площадью 20 кв. м, соединенные между собой сетью туннелей.