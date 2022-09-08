Британские ученые: оспа обезьян может вызывать поражение мозга

Британские ученые провели метаанализ 19 исследований с общим участием более 1,5 тыс. человек и обнаружили, что оспа обезьян может вызывать судороги, спутанность сознания и энцефалит. Выводы их работы опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

В типичных случаях заболевание проявляется высыпаниями на коже, увеличением подмышечных лимфоузлов, повышением температуры, головной болью и утомляемостью. Однако по мере распространения вируса ученые стали фиксировать атипичные симптомы и осложнения оспы обезьян, в том числе связанные с работой мозга.

Метаанализ 19 исследований выявил три значимых поражения центральной нервной системы. Так, у 2,7% пациентов с оспой обезьян наблюдались судороги, 2,4% жаловались на спутанность сознания, у 2% был диагностирован энцефалит. При этом более чем половина пациентов из указанных исследований страдали от повышенной тревожности и депрессии.

По мнению экспертов, проводивших метаанализ, неврологические осложнения оспы обезьян хоть и встречаются редко, но вызывают у врачей озабоченность, а также требуют последующего изучения.