Забит Самедов побил в Баку бразильца и завершил карьеру

Знаменитый азербайджанский кикбоксер Забит Самедов объявил о завершении карьеры.

В субботу он провел свой последний бой, в котором нокаутировал в первом же раунде бразильца Антонио Сильву. Бойцовский вечер проходил на Национальной гимнастической арене в Баку.

После боя 38-летний кикбоксер заявил, что рад завершить карьеру победой в родном Азербайджане.

Всего за свою карьеру Забит Самедов провел на профессиональном ринге 113 боев, в которых одержал 103 победы (38 нокаутом).