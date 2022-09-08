Забит Самедов побил в Баку бразильца и завершил карьеру
Знаменитый азербайджанский кикбоксер Забит Самедов объявил о завершении карьеры.
В субботу он провел свой последний бой, в котором нокаутировал в первом же раунде бразильца Антонио Сильву. Бойцовский вечер проходил на Национальной гимнастической арене в Баку.
После боя 38-летний кикбоксер заявил, что рад завершить карьеру победой в родном Азербайджане.
Всего за свою карьеру Забит Самедов провел на профессиональном ринге 113 боев, в которых одержал 103 победы (38 нокаутом).