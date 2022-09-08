В Кремле сообщили о переносе сочинских совещаний Путина с военными

Президент РФ Владимир Путин проведет серию совещаний с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Сочи, но сделает это позже, сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо», передают российские СМИ.

Песков напомнил, что в Приморье Владимир Путин уже провел совещание с руководством Минобороны РФ, а также с руководителями ведущих предприятий российского ОПК.