Зеленский: переговоры с Россией невозможны до завершения войны

"Мы хотим завершить войну. Изменилось пространство, изменилась возможность. Общество не хочет говорить с террористами. У меня ощущение, что мы имеем дело не с террористами: даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят. Они говорят "Я отпущу этот самолет, мне нужны деньги". Здесь же нет уверенности в том, что они вам скажут, что будут это выполнять. Я считаю, что не будут", – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, россияне должны отойти от украинских территорий: "Они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги. Пока они не готовы изменить свой статус, не готовы признать, что они оккупанты... Если они не готовы, значит, у них политической воли нет. Они не готовы признать оккупацию нашего государства. И до этого момента содержательного диалога не будет".