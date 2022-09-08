Советник Байдена: украинцы должны сами определять, когда и как освобождать территории

Вооруженные силы Украины должны самостоятельно определять, когда и как освобождать территории, захваченные Россией в 2014-2015 годах. Цель США и союзников состоит в содействии достижению целей Украины, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводят украинские СМИ.

«Вооруженные силы Украины должны сами определять свои задачи и свои действия относительно того, что делать с территориями, оккупированными в 2014-2015 гг. Демократически избранный президент Украины Зеленский должен определить это, поскольку он ответственен перед украинским народом за цели этой войны. Наша цель, США и союзников, заключается в содействии достижению целей Украины. Главным интересом США в этой войне является содействие восстановлению территориальной целостности Украины, будь то путем переговоров или на поле боя», - отметил Салливан.

Советник президента США отметил положительные последствия контрнаступления украинских войск на юге Украины и Харьковской области. «Это контрнаступление кроме всего показывает, что нельзя просто заявить, что Россия навсегда заняла оккупированные территории и навяжет им свой политический строй. Это важный сигнал как на военно-тактическом, так и на политически дипломатическом уровне. И мы поддержим усилия ВСУ логистикой, снабжением, оружием, оборудованием», - обещает Салливан.