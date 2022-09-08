Кадыров недоволен российским командованием и обещает выйти на «руководство страны»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по ситуации, которая сложилась в Харьковской области Украины, в частности на изюмском направлении, передают российские СМИ.

По словам Кадырова, он «не стратег, как в Министерстве обороны, но были допущены ошибки», однако, как полагает глава Чечни, командование сделает выводы. «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле. Она очень интересная, офигенная я бы сказал».

При этом Кадыров поблагодарил Минобороны РФ за разъяснения по поводу ухода из Балаклеи, Купянска и Изюма, однако указал, что вскоре российские военные вернут контроль над потерянными позициями.

Глава Чечни утверждает, что оставление армией РФ позиций в Харьковской области Украины было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит». «Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы... вы увидите конкретные результаты», - сказал Кадыров.

Кадыров уверяет, что «Россия победит. Натовское оружие будет подавлено духом наших бойцов. От нашего появления уже дрожат руки и ноги».

Ранее в субботу Рамзан Кадыров заявил, что российские войска уже несколько дней ведут наступление в Соледаре, а «разговоры про отступление и подобное – полная чушь». По его словам, ночью российские военные «вступили в плотное боестолкновение с противником», которому не удалось удержать свои позиции. Он также сказал, что по Соледарскому направлению якобы «от врага никакой инициативы и активности».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 10 сентября с обращением, заявил, что с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров территории, которая была захвачена Россией.