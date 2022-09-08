В Сирии ищут израильских шпионов: арестованы десятки военных

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает о масштабных арестах, проведенных военной контрразведкой Сирии. Источники организации заявляют о десятках задержанных по подозрению в "сотрудничестве с враждебными субъектами".

Аресты проводились на основании информации, полученной от разведывательной службы "Хезболлы". Под подозрением оказались военнослужащие различных подразделений: офицеры и солдаты сил ПВО и частей, расположенных в сирийских Алеппо, Дамаске, Тартусе и Масиафе. Часть из задержанных отпустили. 27 человек находятся под стражей. Всех их считают виновными в "сотрудничестве с Израилем и предоставлении ему координат", пишут израильские СМИ.

В работе на еврейское государство сирийские службы безопасности подозревают и гражданское население. Правозащитники сообщают об аресте 7 сентября по меньшей мере пяти жителей жилых районов, расположенных возле аэропорта Алеппо. Их подозревают в "общении с враждебно настроенными субъектами". Задержания произвели на следующий день после бомбежки аэропорта.

В субботу издание "Исраэль хайом" со ссылкой на газету "Аль-Ахбар" сообщило об аресте сирийского доктора в Бейруте по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.