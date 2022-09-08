Армения обстреляла азербайджанские позиции в Кельбаджаре и Лачине

С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Горусского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кельбаджарского района, Садынлар Лачинского района. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечено, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, в результате противник был подавлен.