Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 11:20

С окончанием лета и сезона отпусков в Баку вновь актуализировалась проблема транспортных пробок. Во вторник, оправдывая прогнозы синоптиков, небеса разразились дождем, который, несмотря на кратковременный характер, успел парализовать все городское движение. В итоге десятки тысяч возвращавшихся с работы бакинцев были вынуждены часами стоять на улице. Сотни из них слегли после этого с простудой и на следующий день не вышли на работу. «Дождливый вторник» в очередной раз вскрыл масштабы транспортной проблемы Баку, которая из хронической становится неизлечимой.

В прошлом haqqin.az неоднократно писал о тщетных попытках хоть как-то ее разрешить. Краеугольным камнем тут, безусловно, являются инфраструктурные проблемы. Большинство улиц и проспектов Баку были спроектированы и построены еще в советское время. В те годы население столицы было в разы меньше, не говоря уже о том, что автомобиль в бакинских семьях был скорее роскошью, нежели средством передвижения. Бурный рост населения Баку и его хаотическая застройка в период нефтяного бума только усугубили ситуацию. Однако инфраструктурные проблемы – это лишь одна сторона медали. Основная причина пробок – это все-таки автомобили, а точнее, их количество. Частные машины являются основным видом транспорта в столице, а по их количеству на душу населения Баку может конкурировать с любым городом мира. Агрегаторы такси Еще несколько лет назад чиновники транспортной сферы ломали голову над решением вопроса «затаксованности» Баку. Это было время, когда только-только начинался бум вокруг так называемых агрегаторов такси. Всякие «болты», «уберы» и «максимы» предлагали водителям удобное решение проблемы с поиском клиентом. Достаточно было просто подключиться к приложению и агрегатор через минуту сам предлагал таксисту подвезти ближайшего пассажира. Отсутствие в этой сфере монополии и какой-либо государственной регуляции запустили механизмы поистине дикого капитализма, когда в условиях жесткой конкуренции агрегаторы начали отчаянно демпинговать. В результате бакинцы стали ездить на такси даже в булочные. А почему бы и нет при таких копеечных ценах? Проезд с метро «20 января» до центра города – от силы 2,5 маната, от Ясамала до Ахмедлы - 4-5 манатов, а поездка в черте города и вовсе не больше полутора манатов.

В итоге услугами такси стали пользоваться практически все. Нередки случаи, когда владельцы автомобилей продавали свои транспортные средства и пересаживались на такси. Нонсенс, конечно, но так действительно выходило дешевле. Новый виток «таксизм» в Баку приобрел с появлением дешевых гибридных «Приусов». Эти автомобили породили в Азербайджане своеобразный голландский синдром, в результате которого они из транспортного средства превратились в инвестиционный инструмент. Многие представители среднего класса, не пожалев последние сбережения, начали закупать «приусы», чтобы сдавать их либо напрямую таксистам, либо автопаркам в агрегаторах такси. Учитывая сложную ситуацию на рынке труда, недостатка в желающих «побомбить» не было и нет. Предприимчивые азербайджанцы быстро подсчитали, что при сдаче в аренду за 500-600 манатов в месяц средний «приус» окупается за два года. А самые предприимчивые обзавелись даже парой десяткой золотоносных «приусов». Неудачная попытка решить проблему Постоянный демпинг со стороны агрегаторов и увеличение количества такси довольно быстро вскрыли для транспортной системы Баку весьма неприятные перспективы. Во-первых, низкие тарифы вынудили таксистов больше работать и тем самым интенсивнее эксплуатировать транспортные средства. Изнашивалось как здоровье водителей, так и состояние автомобилей. Не выдерживая больших нагрузок, некоторые таксисты прибегали к дешевым синтетическим наркотикам вроде амфетамина или метамфетамина, позволявших им сутками без сна и пищи управлять транспортным средством. С другой стороны, денег, которые зарабатывали таксисты, едва хватало на покрытие их повседневных расходов. Экономить приходилось на техническом обслуживании автомобилей.

Прикинув отнюдь не радужные перспективы, чиновники из бакинского Транспортного агентства поняли: если не предпринять решительных мер, то через два-три года по улицам Баку будут разъезжать сплошь автомобили, чье техническое состояние непригодно даже для городов в африканской глубинке. В результате был разработан проект по государственному регулированию сферы перевозок такси, предполагавший, в первую очередь, введение единого тарифа и лицензии. План был прост - повысить цены на такси, уменьшить их количество и пересадить бакинцев на метро и автобусы. Однако эта инициатива была встречена в штыки общественностью, не говоря уже о самих таксистах, которые решительно выступили против лицензирования данной сферы. У чиновников не хватило решимости довести дело до конца, а потому, учитывая социальную сторону вопроса, от инициативы они отказались. Такси убили автобусы и породили километровые пробки Помимо регулирования сферы такси, инициатива чиновников, от которой они так поспешно отказались, должна была в перспективе решить и усугубляющуюся проблему пробок. Не секрет, что один рейсовый автобус на дороге заменяет по пассажировместимости 10-15 легковых автомобилей. Повышение тарифов неминуемо снизило бы спрос на такси и, соответственно, увеличило бы число бакинцев, пользующихся автобусами. Тем более что в Баку им по образу европейских городов даже выделили отдельные линии. Но, как говорил легендарный российский политик конца прошлого века, хотели как лучше, а получилось как всегда. В Баку продолжает процветать сфера такси, а автобусные перевозки ушли в затяжной кризис.