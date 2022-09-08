На юге страны ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и очередную понтонную переправу. Как передает УНИАН, об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг».

«В ответ нашей авиацией отработано 10 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 350 огневых задач. Обезврежено 80 военнослужащих, 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, гаубицы «Мста-Б», беспилотного разведчика типа «Орлан-10». Уничтожено 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах. Очередная паромная переправа в районе Новой Каховки критически поражена без возможности дальнейшего использования», - говорится в сообщении.