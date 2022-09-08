Боевики ИГИЛ убили в Мали десятки жителей
Боевики из филиала группировки "Исламское государство" убили в Мали около 30 мирных жителей в результате нападения на этой неделе на город в охваченном насилием районе, граничащем с Буркина-Фасо и Нигером. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коалицию проправительственных ополченцев.
Помимо нападения на местных жителей, боевики разграбили магазины и сожгли запасы продовольствия.
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