Болгария предлагает Азербайджану электричество в обмен на газ

"В обмен на природный газ мы можем экспортировать электроэнергию". Как сообщает болгарская пресса, об этом заявил министр экономики и промышленности страны Никола Стоянов.

По его словам, такая возможность есть, она подтверждена.

"В Азербайджане производят электроэнергию только из газа, а мы являемся крупным производителем электроэнергии. Если мы сможем обеспечить их электроэнергией, они вместо того, чтобы производить эту электроэнергию, отдадут нам сэкономленный газ", - отметил Стоянов.

Заявив, что в ходе визита в Баку было несколько основных моментов, министр добавил, что первый из них связан с продвижением интерконнектора с "Южным газовым коридором".

"У нас есть серьезная уверенность, что с 1 октября начнется подключение этого газа. Азербайджанская сторона подтвердила, что на нее можно рассчитывать в полном объеме в плане выполнения контракта на поставку 1 млрд кубометров в год.