Жители дома, расположенного напротив 19-этажного жилого комплекса «Алтес Парк», рассказали haqqin.az, что строительные работы начались около двух месяцев назад. Новое здание возводилось вплотную к главному фасаду, то есть к балконам и окнам расположенных поблизости домов, причем стройка не прерывалась ни в выходные дни, ни даже ночью.

Недовольные жители соседних домов обращались по этому поводу в МЧС, к начальнику Госагентства по контролю за безопасностью в строительстве, а также к главе Исполнительной власти Насиминского района и председателю Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Утверждается, что компания, которая осуществляла незаконное строительство, принадлежит бывшему депутату Милли Меджлиса Асабилу Гасымову.

Известно, что раньше на территории стройки находились частные дома, и дороги, ведущие к ним, были демонтированы, хотя между постройками все еще оставались разбросанные ветхие дома.

Жительница одного из них рассказала нам, что за последние несколько лет в этом районе было построено несколько многоэтажных домов, в том числе жилой комплекс «Алтес Парк». В результате в расположенных неподалеку зданиях появились трещины, и они пришли в полную негодность.

«Я живу здесь с 1988 года, - рассказала она. - В моем доме каждый день полно пыли, дышать нечем... Дом моей сестры, который находится рядом, вообще пришел в аварийное состояние. Когда начали возводить этот «Алтес Парк», нам обещали, что строители все за собой уберут. А сейчас его сносят, а кто будет вывозить строительный мусор?..»