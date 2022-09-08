Жители Баку жалуются на незаконную новостройку. МЧС начало снос дома С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Службы МЧС сносят строящийся многоэтажный жилой дом по улице Джалила Мамедгулузаде, 998 в Насиминском районе Баку.
Жители дома, расположенного напротив 19-этажного жилого комплекса «Алтес Парк», рассказали haqqin.az, что строительные работы начались около двух месяцев назад. Новое здание возводилось вплотную к главному фасаду, то есть к балконам и окнам расположенных поблизости домов, причем стройка не прерывалась ни в выходные дни, ни даже ночью.
Недовольные жители соседних домов обращались по этому поводу в МЧС, к начальнику Госагентства по контролю за безопасностью в строительстве, а также к главе Исполнительной власти Насиминского района и председателю Госкомитета по градостроительству и архитектуре.
Утверждается, что компания, которая осуществляла незаконное строительство, принадлежит бывшему депутату Милли Меджлиса Асабилу Гасымову.
Известно, что раньше на территории стройки находились частные дома, и дороги, ведущие к ним, были демонтированы, хотя между постройками все еще оставались разбросанные ветхие дома.
Жительница одного из них рассказала нам, что за последние несколько лет в этом районе было построено несколько многоэтажных домов, в том числе жилой комплекс «Алтес Парк». В результате в расположенных неподалеку зданиях появились трещины, и они пришли в полную негодность.
«Я живу здесь с 1988 года, - рассказала она. - В моем доме каждый день полно пыли, дышать нечем... Дом моей сестры, который находится рядом, вообще пришел в аварийное состояние. Когда начали возводить этот «Алтес Парк», нам обещали, что строители все за собой уберут. А сейчас его сносят, а кто будет вывозить строительный мусор?..»
Как сообщил журналистам Фаиг Садыгов, районный инспектор государственной строительной инспекции Госагентства по надзору за безопасностью строительства МЧС, на основании жалоб жителей был осмотрен строящийся участок возле двух многоэтажек, где была обнаружена незаконная постройка, и принято решение о ее сносе.
«Снос ведется в соответствии с инструкциями и решениями, данными для строительства, - заявил Фаиг Садыгов. - Работы проводятся совместно с Насиминской районной Исполнительной властью и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Несмотря на то, что у владельцев проекта есть документы на землю, строительство должно вестись в соответствии с законодательством. А здесь также вне проекта ведутся несогласованные, незаконные строительные работы. Поэтому было принято решение о проведении демонтажных работ».
Любопытно, что представители компании, строившие здание, лично наблюдали за процессом его сноса, но от комментариев отказались.