Синоптики обещают дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 сентября. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем местами усилится южный ветер.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 19-21° тепла, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус тепла, днем 25-30 градусов тепла.