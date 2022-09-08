Иран заявил, что хочет получить на переговорах в Вене

Советник иранской переговорной группы на переговорах в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий Мохаммад Маранди заявил, что Иран хочет получить на переговорах соглашение, которое обеспечит его права, передает Mehr.

В ответ на совместное заявление «европейской тройки» (Франция, Англия и Германия) об Иране Мохаммад Маранди в интервью Al Mayadeen сказал, что Иран не нарушал ядерное соглашение, а эти три европейские страны следуют политике Белого дома.

Иран знает, что без прочного соглашения и прекращения беспочвенных обвинений Запада любая ядерная сделка провалится, добавил он.

«Мы не можем доверять США и Европе. Эти три европейские страны являются союзниками США и не являются нейтральными (в ядерных переговорах), и мы не должны быть одурачены их пропагандой», - подчеркнул он, добавив, что глава МАГАТЭ «подчиняется Европе и США».