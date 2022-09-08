Гроб с телом Елизаветы II покинул замок Балморал

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II отправился в Эдинбург. Об этом сообщает Daily Mail.

Дорога до Эдинбурга займет шесть часов. Дубовый гроб, обернутый в Королевский штандарт Шотландии, погрузили в катафалк шестеро егерей имения Балморал, которым перед этим дали время на прощание с Елизаветой II.

На ближайшую ночь гроб установят в Холирудском дворце — официальной резиденции британских монархов в Шотландии. Вслед за тем его переместят в Эдинбургский собор, который также называют Собором Святого Эгидия.

Кортеж с телом Елизаветы II отъехал от замка при полном молчании британцев, собравшихся проводить королеву в последний путь из замка Балморал. В расположенной поблизости деревне Бэллэтр, где многие лично встречались с усопшим монархом, собравшиеся также встретили процессию молчанием, склонив головы. Дорогу они усыпали лепестками цветов.