За пять дней, с 6 по 10 сентября, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении после ударов российских войск составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военное ведомство сообщило, что в Харьковской области за минувшие сутки поражены подразделения ВСУ в районах девяти населенных пунктов, включая Купянск и Болдыревку. В результате уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники и установка реактивной системы залпового огня, а также 17 автомобилей.