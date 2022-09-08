Жаля Агазаде, собкор 15:42

Проблема бакинского поселка Шаган Хазарского района проистекает из неравномерного и хаотичного заселения азербайджанской столицы и усугубляется с каждым годом. Сотни семей, стекающихся в Баку из регионов, поселились в районе «Yeni Sahə», который представляет собой удручающее зрелище – нагромождение трущоб и ветхих строений, напоминающие послевоенные развалины, на фоне зловонных гор мусора, бродячих собак и мазутных луж. Но даже несмотря на ужасные условия и пугающий экологический фон, отчаяние и нужда по-прежнему заставляют людей селиться в этой клоаке.

Район, который жители Шагана называют «Yeni Sahə» или «мазутный пруд», пассажирские автобусы объезжают стороной. Нам едва удалось найти таксиста, который согласился отвезти нас туда. По ухабистой грунтовой дороге машина едет с трудом, словно вдоль фронтовой рокады. Обе стороны дороги окаймляют кучи сваленного мусора и лужи мазута. Вонь стоит такая, что проникает даже сквозь плотно закрытые окна такси. Водитель высадил нас на полдороге, сославшись на то, что дальше машина не проедет. Так что оставшуюся часть маршрута нам предстояло преодолеть пешком. Но, по счастью, нас любезно предложил подвезти водитель проезжавшего КАМАЗа. «Летом еще куда ни шло, а вот осенью и особенно зимой здесь даже на КАМАЗе не проедешь, - сетует водитель. - Большинство местных жителей - бедняки, они не могут себе позволить жилье в других районах. Да и развалюхи эти строили не они - эти дома были им незаконно проданы…» Водитель также сообщил, что мусор в этот район свозят не только из Шагана, но и из других окрестных поселков. Еще недавно здесь была гигантская свалка бытовых отходов, которую, правда, убрали после жалоб местных жителей.

Хотя водитель КАМАЗа предупредил нас об опасности, мы тем не менее вылезли из кабины грузовика, чтобы подойти поближе к одному из местных «озер», покрытому лоснящейся пленкой мазута, и сделать несколько фотоснимков. Но нас сразу же заметила свора всклокоченных бездомных собак, рывшихся в отбросах, и стала угрожающе рычать, явно готовясь перейти в атаку. По счастью, в этот момент открылись проржавленные ворота одного из домов, откуда выехала машина. Ее водитель, немолодой мужчина, быстро оценив ситуацию, вышел из машины и отогнал от нас разъяренных собак. Позже обитатели трущоб, расположенных вдоль трассы, рассказали: чтобы не оказаться полностью отрезанными от цивилизации, они на свои деньги кое-как ее отремонтировали. Что же касается дорог внутри самого «Yeni Sahə», то их, по существу, нет. Не случайно сюда не рискуют заезжать рейсовые автобусы. Остается лишь представить, какие чувства испытывают родители, когда их дети осенью и зимой добираются до школы. Хафа Ибрагимов, помощник главы Исполнительной власти Хазарского района, к которому мы обратились за комментариями, направил нас в отдел общественно-политических и гуманитарных вопросов, где нам, в свою очередь, порекомендовали созвониться с хозяйственным отделом. Его начальник Расул Расулов сообщил, что участок, на котором вырос район «Yeni Sahə», принадлежит одной из нефтяных компаний, и исполнительная власть документы на строительство домов в этом районе никому не выдавала.

Расулов пообещал, что обязательно даст нам комментарий после выяснения кое-каких обстоятельств, связанных с ситуацией в районе. Однако в дальнейшем на наши звонки он уже не отвечал. Вся реакция, которую мы получили в муниципалитете Шагана, свелась к тому, что в районе «Yeni Sahə» в течение нескольких дней проводились работы по уборке территории. Таваккул Салимов, представитель главы Исполнительной власти района по поселку Шаган, сообщил, что мазутные бассейны занимали площадь около восьми гектаров. «Эта территория до недавнего времени находилась на балансе Тагиевского НГДУ, - сказал представитель главы исполнительной власти. - На территории «Yeni Sahə» находились охранники НГДУ, но потом их отсюда убрали, в результате этот район буквально захватывают предприимчивые дельцы, которые строят здесь халупы и сдают их в аренду тем, у кого нет денег на аренду нормального жилья». По словам Салимова, он неоднократно обращался в соответствующие органы с просьбой очистить территорию от мусора. Примерно полтора-два года назад для восстановления экологии «Yeni Sahə» была даже приглашена компания из Великобритании, которая, проработав несколько месяцев, намеченную программу так и не завершила.