Лавров вновь заговорил о переговорах с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров оценил риски затягивания переговоров Москвы и Киева. По его мнению, это усложнит их процесс.
По словам Лаврова, позиция России была изложена президентом страны Владимиром Путиным в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.
«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», - заявил министр.