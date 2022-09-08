В Швеции выбирают парламент

В Швеции проходят парламентские выборы, на которых ожидается усиление популистской антииммигрантской партии «Шведские демократы», которая обещает пресечь бандитизм, пошатнувший чувство безопасности многих людей, сообщает AP.

Шведские демократы впервые получили места в парламенте в 2010 году и с каждыми выборами неуклонно набирают все больше голосов в парламенте. Удача партии возросла после массовой миграции в последние годы, особенно в кризисном для Европы 2015 году, и роста преступности в сегрегированных районах.

Партия была основана ультраправыми несколько десятилетий назад, но в последние годы она упорно работает над изменением своего имиджа. В течение многих лет избиратели считали ее неприемлемой, а другие партии сторонились ее. Сейчас ситуация меняется.