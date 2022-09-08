Россия отказывается от практики «референдумов»
Российская власть приостановила процесс организации «референдумов» о присоединении оккупированных территорий из-за успешного украинского контрнаступления, утверждает Meduza со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию: «Поступил приказ ехать домой».
В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.