Еврокомиссия готовит предложение по цене на газ

Еврокомиссия (ЕК) представит предложение по потолку цен на газ в течение сентября. Такие сроки назвал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

«Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», - указал министр. Он добавил, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек поддерживает введение ограничения цен на газ, однако правительство Германии считает важным рассмотреть вопрос о том, «не рискует ли оно навредить какой-либо из стран-членов».

Вместе с тем Чинголани счел, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Он подчеркнул, что сейчас в Европу поступает очень мало газа из РФ по сравнению с положением дел до конфликта. «В любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», - заявил министр.