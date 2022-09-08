Премьер-министр Греции хочет встречи с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в воскресенье, что он открыт для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но «навязывать» ее ему не будет, пишет газета «Катимерини».

Он отметил, что потенциальным местом такой встречи могла бы быть Прага.

В ходе пресс-конференции в Салониках Мицотакис заявил, что хотел бы «установления дружеских отношений между Грецией и Турцией, которые бы смотрели не только в прошлое, но и в будущее».