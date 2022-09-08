Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров опроверг информацию об обыске в офисе адвоката Эльчина Садыгова. Вместе с тем, Коллегия держит в центре внимания вопрос с задержанием адвоката.

Анар Багиров добавил, что согласно действующему закону, адвокаты не обладают правом неприкосновенности. В отношении адвокатов может возбуждаться уголовное дело и проводиться следствие.