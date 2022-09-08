В офисе Эльчина Садыгова обыск не проводился фото-факт
Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров опроверг информацию об обыске в офисе адвоката Эльчина Садыгова. Вместе с тем, Коллегия держит в центре внимания вопрос с задержанием адвоката.
Анар Багиров добавил, что согласно действующему закону, адвокаты не обладают правом неприкосновенности. В отношении адвокатов может возбуждаться уголовное дело и проводиться следствие.
«Во время ареста адвоката не было допущено нарушений закона. Я это заявляю официально. Эльчин Садыгов был адвокатом частной практики и долгое время работал в Гейгеле. В декабре прошлого года он обратился в Коллегию адвокатов с намерением продолжить работу в Баку. Решением Президиума Эльчин Садыгов продолжил деятельность в Баку по адресу ул. А. Нахчывани, 44, кв.18. По имеющейся у меня точной информации, никаких обысков и изъятия документов по этому адресу не проводилось», - сказал он.
Анар Багиров добавил, что информация в СМИ об обыске в офисе адвоката не соответствует действительности. Он призвал адвокатов не распространять ложную информацию.