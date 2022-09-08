Грузовик с турецкими номерами, везущий груз в Армению, остановили, после чего армянин в штатском стер ножом на грузовике надпись «Турция». Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на фотографии, распространенные в социальных сетях. Сообщается, что данное действие армян вызвало большой гнев в турецком сегменте социальных сетей.

В настоящее время Армения ведет переговоры с Турцией о нормализации отношений и открытии границ. Стороны добились определенного прогресса, и турецкая сторона приступила к разминированию и восстановлению инфраструктуры вокруг контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией. Несмотря на то, что границы закрыты, турецкие грузовики возят грузы в Армению через Грузию или Иран. И подобное дискриминационное отношение армян к слову «Турция» — еще один факт, который показывает, что они не заинтересованы в достижении мира и примирения в регионе и хотят продолжить враждовать.